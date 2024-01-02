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Özdenefe'nin eşi İtalya'da tutuklandı

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Özdenefe'nin eşi İtalya'da tutuklandı
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Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat İtalya’da tutuklandı.
Hangi gerekçe ile tutuklandığı hakkında kesin bir bilgi edinilemedi henüz, ancak bunun kuzeydeki Rum mallarının yabancılara satışı ile ilgili olduğu tahmin ediliyor..
Akan Kürşat’ın İtalya’da mahkemeye çıkarıldığı, hatta tutuklu yargılanmasına karar verildiği şeklinde iddialar var.
Fazilet Özdenefe de halen İtalya’da bulunuyor.
2004 yılında Rum tarafı yine Rum malları ile ilgili olarak Av. Akan Kürşat ile babası Talat Kürşat hakkında avrupa tutuklama emri çıkartmıştı. Ancak daha sonraları bu emir kaldırılmıştı. İtalya’daki tutuklama hayret uyandırdı.
Güneye serbestçe geçen Akan Kürşat, yurtdışına çıkışını da Larnaka’dan yapıyor.

Tatar, Akan Kürşat ile ilgili olarak eşi Fazilet Özdenefe’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek bilgi aldı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Özdenefe ile iletişime geçtiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez, Meclis Başkan Yardımcısıyla iletişime geçmiş, olay hakkında bilgi almış ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilgili makamlar nezdinde gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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