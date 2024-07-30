banner913
banner932
"Oğlunuz Türkiye'de diye yalanlar söylendi"
117 0
“Karabulutları temizleyeceğim
“Karabulutları temizleyeceğim"
22 0
 
2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor
2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor
22 0
Korhan Saygıner Letafet’te unutulmaz bir gece yaşattı
Korhan Saygıner Letafet’te unutulmaz bir gece yaşattı
27 0
Feyzioğlu görevinden alındı
Feyzioğlu görevinden alındı
70 0
"Artık kimse trafikte ölmesin"
26 0
Şampiyon Levent erkekleri
Şampiyon Levent erkekleri
36 0
banner1032

Özdenefe "Berkalp’in başarıları bir çok gence örnek teşkil etti"

banner1020

banner974
Özdenefe "Berkalp’in başarıları bir çok gence örnek teşkil etti"
banner971
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Ayten Berkalp'i kabul ederek görüştü.
Özdenefe
Özdenefe kabulde yaptığı konuşmada sporcu olmanın büyük disiplin ve çalışkanlık gerektirdiğine işaret etti.
Bugünlerde devam eden Olimpiyat Oyunları'nın, tüm dünyayı dostluk ve barış duygularıyla ekranlara kilitlediğini belirten Özdenefe, sporun tüm insanlığın ortak müştereklerinden olduğunu dile getirdi.
Kıbrıs Türk toplumunun yetenekli genç sporcular yetiştirdiğini kaydeden Özdenefe, Berkalp’in ortaya koymuş olduğu başarıların bir çok gence örnek teşkil ettiğini vurguladı.
Özdenefe konuşmasında, olimpiyatlarda yarışacak Buse Savaşkan’a da başarılar diledi.
Berkalp
Ayten Berkalp kendisini kabul ettiği için Özdenefe’ye teşekkür etti. Spor yaşamı ve kariyerinden bahseden Berkalp, bir alanda ilk olmanın getirdiği zorluklara işaret etti.
Spor sayesinde öğrendiği disiplinin kendisine tüm hayatı boyunca yardım ettiğini kaydeden Berkalp, Kıbrıslı Türk sporcuların yurt dışında yarışmalara katılmasının önemini vurguladı.
Özdenefe’nin Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürütmesinin kendisi için gurur verici olduğunu kaydeden Berkalp, kadınların yetenek bilgi ve tecrübeleriyle hayatın her alanında yer almasının önemli olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.