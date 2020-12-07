Özdaş’a saldırı

Özdaş’a saldıran kişilerin olay anında silahlı olduğu iddia edildi. Polis, olayın ardından zanlıları yakalamak için soruşturma başlattı.
Darp olayına karışan kişilerin daha önce birçok olaydan dolayı ciddi darptan hapis yattıkları ve İsminin baş harfleri A.K’nin de daha önce silahlı saldırıya uğradığı biliniyor.
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