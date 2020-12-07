Özdaş’a saldırı

İşadamı Tamer Özdaş, geçtiğimiz akşam darp edildi. İsminin baş harfleri A.K olan kişi, 6 araçtan oluşan kişilerle birlikte Girne’de bir restoranda yemek yiyen Tamer Özdaş’ın yanına gitti ve Özdaş’ı ailesinin önünde darp etti.

Özdaş’a saldıran kişilerin olay anında silahlı olduğu iddia edildi. Polis, olayın ardından zanlıları yakalamak için soruşturma başlattı.

Darp olayına karışan kişilerin daha önce birçok olaydan dolayı ciddi darptan hapis yattıkları ve İsminin baş harfleri A.K’nin de daha önce silahlı saldırıya uğradığı biliniyor.

