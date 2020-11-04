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Özdağoğlu, kalbine yenildi

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Şahinler’de önceki gün öğle saatlerinde 58 yaşındaki Bülent Özdağoğlu, ikametgahının avlusunda oturduğu bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Özdağoğlu, kalbine yenildi
Şahinler’de önceki gün öğle saatlerinde 58 yaşındaki Bülent Özdağoğlu, ikametgahının avlusunda oturduğu bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Özdağoğlu’nun doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
 
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