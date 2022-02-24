Özcömert "Zayder, yeni dönemde büyük projelere imza atacak"

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert, dernek olarak bundan sonra daha büyük projelere imza atacaklarını ifade etti

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin 7'inci genel kurulu dün akşam gerçekleşti.Çağdaş Müzik Derneği’nin lokalinde gerçekleştirilen Genel Kurula üyeler geniş bir katılım gösterdi. Divanın oluşturulması ile açılan Genel Kurul’da Divan’a üyelerin oy birliği ile Divan başkanı olarak Bünyamin Yüksekbaş, üyeler Umut Oza ve Sultan Kara seçildi. 2021 mali rapor ve faaliyet raporu sunularak, ibra edildi.Genel Kurul’da konuşan Başkan Rabia Özcömert, yapılan tüm faaliyetlerden söz etti, görsel çalışmaları sundu, bundan sonra yapılacak çalışmaların yansıra yeni projelerle ilgili de bilgiler verdi. Oğlunun vefatından sonra ZAYDER’i kurarak nasıl yola çıktığını anlatan Özcömert, çocuklardan sonra ikinci adım olan kadınlara da dokunmaya başladıklarını ve atölyeler oluşturulduğunu ve bunların artarak devam ettiğini söyledi. Derneğin sıfırdan nerelere geldiğini, yapılan faaliyetleri ve yapılacak projeler hakkında geniş bir bilgi verdi ve üyelerden büyük destek gördü.Atölyeler için çok mücadeleler verdiklerini anımsatan Özcömert, dernekte çalışan gönül arkadaşlarıyla birlikte birçok yaşlıya ve aileye ulaştıklarını söyledi.Özcömert, “Bizler bu işleri yaparken şunu niyet ettik; hiçbir beklenti olmadan insanlara nasıl hizmet edebiliriz ama insanlarda bunu çıkar ilişkisine dönüştürmesin diye onlara da ekmek nasıl kazanılır öğretmeyi kazandırdık” diyerek, söz konusu atölyelerle birçok insanın evini geçindirdiğini gururla anlattı. ZAYDER’in aşevi fonksiyonu da olduğunu, ihtiyaçlı ailelere ve yaşlılara yemeklerini gönderdiklerini aktaran Özcömert, bu Ramazan ayında 1500- 2000 kişiye yemek çıkarmak hedefinde olduklarını belirtti. Atölyelerde ve evlerinde iş yapan kadın sayısının da 3150’ye ulaştığını anlatan Özcömert, paketleme, dikiş-nakış, el örgüsü oyuncaklar yaptıklarını aktardı. “Bunları bir şekilde hayata geçirmek bir mucize ve biz bu mucizeyi gerçekleştirdik” diyen Özcömert, birçok kurum ve kişilerle, güzel işlerle bunları hayata geçirdiklerini söyledi. “Hayata daha fazla ne katabiliriz diye düşündük” diyen Özcömert, birçok insana ulaştıklarını ve bunların onur kaynakları olduğunu belirtti. Özel gereksinimli çocuklara da dokunduklarını söyleyen Özcömert, kendilerinin verdikleri eğitimlerle, üniversitelerde birçok alanda faaliyet yapan çalışma kollarının bu faaliyetleri sürdürmeye devam ettiğini belirtti.Özcömert, faaliyet ve mali rapor onaylandıktan sonra gerek bağış gerek harcamalarla ilgili tüm raporların titizlikle hazırlandığı konusunda ayrıntı bilgi verdi.Özcömert, 1-2 dönem daha başkanlık yaptıktan sonra yerini gençlere bırakarak, sahaya inmek istediğini de sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda da salonda hem duygusal anlar yaşandı hem de Başkan ayakta alkışlandı.Ülke genelinde tanınmış doktor, sendikacı, iş insanları ve halkın arasından gelen yeni Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulda tanıtıldı. Genel Kurul, üyelerin görüşlerinin ardından kokteylle son buldu.