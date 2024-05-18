Özçınar’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı…

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde koruyarak, gençlerimize daha güzel bir gelecek sunma sorumluluğumuzu unutmamalıyız” dedi.

Özçınar gün dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mihenk taşlarından biridir.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını simgeleyen ve gençlerimize olan güvenin vurgulandığı önemli bir bayramdır.



Atatürk'ün gençlere olan inanç ve güvenini hatırlatan bu özel günün 105. yıl dönümünde yine büyük bir gurur yaşıyoruz.



Gençlik, bir milletin en dinamik ve yenilikçi kesimidir.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde koruyarak, gençlerimize daha güzel bir gelecek sunma sorumluluğumuzu unutmamalıyız.



Bu vesileyle, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anıyorum”

