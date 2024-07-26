Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, dün İstanbul’daki TDBB Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapılan toplantıya, KKTC yanında, Azerbaycan, Bosna Hersek, Lübnan, M. Gagauz Yeri ve Türkiye’den yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, üye devletler ve şehirler arasındaki ticari, siyasi ve kültürel iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Altay, “Üyelerimiz arasında çeşitli alanlarda iş birliğimizi artırarak aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da sağlamlaştırmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

Altay, TDBB’nin üye şehirler arasındaki ilişkileri pekiştirmek için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Toplantıda Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ve Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği'nin iş birliği yürütmesi kararı alındı.

Buna göre eylül ayında KKTC’de düzenlenecek bir törenle, Lübnan Daniele Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında bir iş birliği protokolü imzalanması planlanıyor. Karar uyarınca kasım ayında ise Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ile de Azerbaycan’da bir imza töreni öngörülüyor.

