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Özçınar ile Amcaoğlu Strasbourg’da Avrupa Konseyi toplantısına katıldı

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Özçınar ile Amcaoğlu Strasbourg’da Avrupa Konseyi toplantısına katıldı
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Yönetim, Sivil Katılım ve Çevre Komitesi (İdari İşler Komitesi) Toplantısı’na katıldı.
Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın Strasbourg kentinde önceki gün yer alan toplantıda, şehirlerde döngüsellik, su kaynakları, Ukrayna’da yeniden yapılanma, kıyı erozyonu, insan hakları, siyasi öncelikler ve yeni görev tanımları konularında 2024-2025 çalışma programı değerlendirildi.
Özçınar ile Amcaoğlu görüş alışveriş için düzenlenen bir akşam yemeğine de katıldı ve dün gece yurda döndü. 
 
 
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