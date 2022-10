Özçınar: “Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütmek tüm dünyayı güzelleştirecek”

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, çocukları hayvan sevgisiyle büyütmenin dünyayı güzelleştireceğine işaret etti.



Özçınar 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak sadece bugün değil, her gün hayvanları sevmek, korumak ve sahip çıkmak gerektiğine işaret etti.



“Ülkemizdeki hayvanseverlerin sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışmaları takdir edilmesi gereken bir çabadır” diyen Özçınar şöyle devam etti:



“Çocuklarımızı dünyadaki her canlının eşit yaşam hakkına sahip olduğu bilinciyle yetiştirip, hayvan sevgisiyle büyütmek, tüm dünyayı güzelleştirecektir.



Farkındalık yaratılması amacıyla kutlanan bu özel gün vesilesiyle, hayvanlara karşı uygulanan her türlü kötü muamelenin son bulduğu, doğadaki tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşadığı bir dünya temenni eder, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlarım”