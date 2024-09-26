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Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği heyetiyle bir araya geldi

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Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği heyetiyle bir araya geldi
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Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) Başkanı ve Nerimanov Belediyesi Başkanı Tamraz Taghiyev ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni (KTBB) ziyaret etti.
KTBB’den verilen bilgiye göre, AŞBMA ile KTBB arasında imzalanacak iş birliği protokolü çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  bulunan heyeti kapıda karşılayan, Birlik Müdürü Muammer Güneş, Birliğin yer aldığı tarihi bina ve 18 belediye hakkında bilgi verdi.
Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) Başkanı ve Nerimanov Belediyesi Başkanı Tamraz Taghiyev başkanlığındaki heyet daha sonra KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile bi raraya geldi.
Belediyeler Birliği’nde saat 10.00’da yer alan görüşmede, Azerbaycan heyetinden Nesimi Belediyesi Başkanı Aziz Zeynalov, Sumqayıt Belediyesi Başkanı Orkhan Adigozelzade, Kepez Belediyesi Başkanı Yashar Abdullayev, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Dış İlişkiler Müdürü Amrah Imanov, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Dış İlişkiler Danışmanı Rovshan Mammadov ile Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok,   Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları, İdari Memur Nazan Özlatif, Dış İlişkiler Memuru Ayşe Oyal ve Azerbaycan’ın KKTC’deki Diaspora Başkanı Fuad Safaraliyev de hazır bulundu.
Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı ve Nerimanov Belediyesi Başkanı Tamraz Taghiyev ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, her iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yerel yönetimler arasında da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
KTBB ve AŞBMA arasında yarın saat 11.30’da Girne’de The Arkın Colony Hotel’de yer alacak imza töreniyle ilgili değerlendirmelerde bulunulan toplantı sonrası karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.
 
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