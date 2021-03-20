Özcezarlı'nın ismi sokağa verildi

Uçağının düşmesi sonucu 29 Ekim 2019'da hayatını kaybeden 21 yıllık deneyimli Pilot Serkan Özcezarlı’nın adı Cihangir’de bir sokağa verildi.



Uçağının düşmesi sonucu 29 Ekim 2019'da hayatını kaybeden 21 yıllık deneyimli Pilot Serkan Özcezarlı’nın adı Cihangir’de bir sokağa verildi. Değirmenlik Belediyesi tarafından Özcezarlı’nın ikametgahı’nın bulunduğu sokağa “Öğr. Pilot Serkan Özcezarlı Sokak” isminin verildiğini Serkan Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür ederek paylaşımda bulunan Aysan Özcezarlı, “Evimize giden Sokağın adında sen varsın artık...” ifadesini kullandı.

