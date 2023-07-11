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Özçelik: “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur”

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Özçelik: “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur”
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T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kaydederek, tüm medya çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı.

Özçelik, mesajında, basın kuruluşlarının demokrasiye sağladığı katkıyla toplumsal gelişime ve ilerlemeye de öncülük ettiğini getirerek, “Toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan, önemli bir kamu görevini yerine getiren ve zaman mefhumu tanımaksızın büyük fedakârlıkla halkın doğru haber alması için görev yapan basın emekçilerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir” ifadelerine yer verdi.

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