Özcanhan unutulmadı

Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan, TMT mensuplarından ve futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı

Merhum Gazeteci Özcan Özcanhan, ölümünün birinci yıl dönümünde dün, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Özcanhan’ın kabri başında düzenlenen anma töreninde sırasıyla Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Özcan Özcanhan’ın kardeşi Öner Cambaz ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Özcan Özcanhan’ın kabri başında dua okundu.

Anma töreninde ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Özcanhan’ı birinci ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Özcanhan’ın sadece sporda değil Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesi ve gazetecilik hayatıyla da tanınan çok değerli biri olduğunu ifade eden Özsoy, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin ilk başkanı olduğunu ve bugünlere gelinmesine vesile olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser de, Özcanhan’ın Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin bir dönem başkanlığını yaptığı bir isim olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün moral değerlerinin çok yüksek olması gerektiği dönemlerde BRT’de çalıştığını belirten Keser, “O, isimsiz kahramanlar arasında yer aldı.” diye konuştu.

Özcanhan’ın BRT’den çok erken yaşta emekli olduğunu, yazılı basında ve medyanın içerisinde yer alamaya devam ettiğini kaydeden Keser, köşe yazılarıyla ülkeyi yönetenlere de bazı konularda fikirler vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Özcanhan’ın medya anlamında da geride birçok şey bıraktığını vurgulayan Keser, “Özcanhan’ın sert görünümün altında, çok yumuşak bir kalbi vardı. Burada olmamız, Özcanhan’a olan saygı ve sevginin bir göstergesidir.” ifadesini kullandı.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de, Özcanhan’ın herkese dokunan biri olduğunu belirtti.

1970’li yılların sonunda Halkın Sesi gazetesinde Özcanhan’dan çok şey öğrendiğini kaydeden Birinci, “Ortaokul yaşlarında yanına giderek bir gazetenin mizanpajı nasıl yapılır ve bir haber nasıl yazılır, öğrenmiştim.” diye konuştu.

Özcanhan’ın sert ve otoriter olduğunu, aynı zamanda bilgiyi paylaşan ve yardımsever biri olduğunu söyleyen Birinci, ayrıca kendisinin bir aşk adamı olduğunu ve en büyük aşkının ise eşi olduğunu dile getirdi.

Birinci, Özcanhan’ın talebesi olmaktan onur duyduğunu belirterek, kendisinin saygı ve rahmetle andı.

Merhum Özcan Özcanhan'ın ailesi adına söz alan kardeşi Öner Cambaz da, abisinin tanrının bahşettiği bir zekaya sahip olduğunu ifade etti.

“Emanetini iade etme noktasına geldiği anda çok fazla yorgundu ama yine de mutluydu.” diyen Cambaz, hayatın kısa ve anılmanın ise çok güzel olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, çocukluk yıllarında futbola meraklı bir kişi olarak Özcanhan’ı hakemlik günlerinde beğenerek takip ettiğini ifade etti.

Özcanhan’ın futbolseverlerin her zaman sevgisini kazanan biri olduğunu belirten Tatar, “Uzun yıllar basın camiasıyla hep birlikteydik. Bir basın mensubu olarak beni ziyaret ettiği günler olmuştu. Kıbrıs Türk halkının mücadelesiyle ilgili olarak geçmişte yaşananları, Mücahitlik dönemini ve verdiği mücadeleyi hep bana anlatmış biridir. Ayrıca son dönemlerde Sönmezler Ocağı’nda, İlter Kırmızı, ben ve Özcan abimiz, birlikte Kıbrıs sorununu değerlendirmiş ve beni her aşamada cesaretlendirmiş bir kişidir.” dedi.

Özcanhan’ın hiç çekinmeden görüşlerini ifade eden biri olduğunu kaydeden Tatar, kendisini rahmetle andı, minnet duygularını ifade etti.