Özatay ailesinde koronavirüs şoku

Lefkoşa'nın ve ülkemizin tanınmış fotoğrafçılık stüdyosu işletmelerinden Özatay Fotoğrafçılık'ta yeni tip koronavirüs şoku yaşanıyor.

Fotoğrafçılık alanında kazandığı uluslararası başarılarla bilinen Buket Özatay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anneleri Feryal Özatay'ın yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.Özatay'ın Pandemi Hastanbesi'nde tedavi altına alındığını belirten Buket Özatay, kendisi dahil tüm aile fertlerinie yapılan ilk testlerin negatif olduğunu ancak karantinada olduklarını belirtti.

Buket Özatay'ın paylaşımı şöyle:

"Annem Feryal Özatay'ın Covid 19 testi pozitif çıktı. Ben dahil çocukları ve torunlarının ilk testleri negatif çıktı.

Annem Pandemi Hastanesinde tedavi görmektedir. Durumu iyidir. Bizler ise 14 gün karantina otellerinde misafir ediliyoruz!!!

Bu durumdan dolayı da İş yerimiz

Özatay Fotoğrafçılık 23 Ekim - 6 Kasım 2020

tarihleri arasında kapalı olacaktır.

Sağlıkla Kalalım.

Arayıp soran herkese teşekkür ederim"