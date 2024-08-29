banner913
banner932
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
19 0
İnce Av Pazar günü başlayacak
İnce Av Pazar günü başlayacak
25 0
 
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
31 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
30 0
Utandıran manzara
Utandıran manzara
27 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
26 0
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
banner1032

Ozanoğlu: "Kantara Gençlik Kampı iyileştirilecek"

banner1020

banner1045
Ozanoğlu: "Kantara Gençlik Kampı iyileştirilecek"
banner971
Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Kantara Gençlik Kampı'nın iyileştirileceğini ifade etti.
Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi'nden verilen bilgiye göre, dün sabah Kantara Gençlik Kampı’nı ziyaret eden Ozanoğlu, ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, bazı eksiklikler dışında gençlerin kamptan memnun olduğunu görmenin memnuniyet verici olduğunu, kamp alanın daha da iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Kamp şefleri, eğitim liderleri ve gençlerle de görüşen Ozanoğlu, kampın yemekhanesinde gençlerle sohbet etti, gençlerin kamp alanı ve aktivitelerle ilgili düşüncelerini dinledi, kamp şefleriyle kampın daha da iyileştirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.