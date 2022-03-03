Oytun Ersan uluslararası alanda kendinden söz ettirmeye devam ediyor

3 yıl önce Grammy ödüllerinin kıyısından dönen başarılı müzisyen, Netflix’de yayınlanan anime serisi Great Pretender’in film müzikleri kadrosunda yer aldı

Ülkemizin yetiştirdiği önemli müzisyenlerden biri olan Oytun Ersan, başarısını ülke sınırlarının dışına taşımaya devam ediyor.

3 yıl önce dünyanın en prestijli müzik ödülleri olan Grammy’nin kıyısından dönen başarılı Bas gitarist, bas gitardaki yeteneği ile uluslarası bir projede daha yer buldu.

Oytun Ersan, Netflix’de yanınlanan Great Pretender isimli anime serisinin film müziklerini seslendiren ekip içinde yer aldı.

Netflix’in iddialı yapımlarından olan Great Pretender, Wit Studio tarafından üretilen bir suç komedi türünde anime dizisi… Her biri 24 dakika süren 23 bölümden oluşuyor.

Dizi, kendisini Japonya’nın en büyük dolandırıcısı sanan Makoto Edamura’nın maceralarını konu alıyor. Makoto Edamura, bir gün dünya çapında bir sahtekâr olan Laurent Thierry’yi kandırmaya çalışır. Bu girişimi Makoto’nun başını büyük bir belaya sokar.

Hiro Kaburagi’nin yönetmenliğini üstlendiği anime serisi konusu kadar müzikleriyle de büyük ilgi çekti.

Serinin film müzikleri, dahi çocuk diye nitelendirilen Yukata Yamada tarafından bestelendi.



Kayıtlar 2019 yılında New York’ta bulunan ve bugüne dek birçok değerli müzisyenin albüm projesine ev sahipliği yapan Bunker stüdyolarında yapıldı.

OYTUN ERSAN: ‘‘Yamada gibi değerli bir besteciyle çalışmak benim için gerçek anlamda bir onurdu. Davetini büyük bir mutlulukla kabul ettim. Bir birinden değerli müzisyenler ve ses mühendisleriyle, dünya standartlarında bir stüdyoda canlı kayıt yapmak gerçekten çok keyifliydi.’’

Dünyaca ünlü kompozitör Yamada’nın dinleyip etkilendiği başarılı bas gitarist, bu proje için özel davet alarak New York’a gitti.

Oytun Ersan’ın menajerliğini yapan Melis Ünal, Yamada’nın Oytun Ersan’ın yeteneğinden etkilenerek projede yer alması için ısrarcı olduğunu söyledi.

MELİS ÜNAL : ‘’Yamada bana ulaşarak Oytun Ersan’ın bestelerinden ve stilinden çok etkilendiğini ve uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bu projede Oytun Ersan’ın yer almasını gönülden istediğini ifade etti. Profesyonel bir ekip tarafından karşılandık ve bu projede yer almaktan büyük keyif aldık. Artistim adına gurur duyacağım bir projeye daha imza atma fırsatı bulduk. Yamada’ya ileride yeniden çalışma sözü vererek New York’tan ayrıldık.’’

Oytun Ersan, Yukata Yamada’nın kendisinin de piyano çaldığı bu projede, Cliff Almond, Natalie Tennenbaum ve John Davis gibi ünlü isimlere eşlik etti.

Anime serisi yayına girer girmez müzik eleştirmenlerinden olumlu eleştiriler aldı.

Yukata Yamada’nın sıra dışı kompozisyon yeteneği, Oytun Ersan’ın da içinde bulunduğu yetenekli müzisyenlerle birleşince ortaya çok özel bir soundtrack çıkmış.

Seri Japonya ve ABD gösterimlerinin ardından Netflix üzerinden ülkemizde de seyredilebiliyor.

Oytun Ersan, her şeyden önce uluslararası bir projede Bir Kıbrıs Türkü olarak yer almaktan duyduğu gururu dile getiriyor:

Ersan ‘‘Bu projeye dahil olarak hem çok yetenekli bir besteci ve dünyaca ünlü müzisyenlerle çalışma fırsatı buldum, hem de bu denli değerli bir yapıma bir Kıbrıslı Türk’ün imzasını atabilmenin gururunu yaşadım’’ dedi.