“Oylarımızı başkan görecek şekilde katlayıp sandığa attık”

Başbakan Üstel’in muhalifi 5 milletvekilinden biri olan Hasan Küçük’ten skandal itiraf: “Sayın Zorlu Töre 4 tur ve Sayın Kutlu Evren 1 turda oy pusulamızı 5 arkadaş aynı katlayıp başkana gösterip sandığa attık”

Mecliste krize neden olan UBP’nin “Meclis Başkanı seçimi” konusunda yeni bir usulsüzlük ortaya çıktı.

Başbakan Ünal Üstel’in “muhalifi” 5 milletvekilinden biri olan Hasan Küçük, Meclis Başkanı seçimlerinde, kapalı zarf usulü yapılan oylamada, “oy pusulalarını başkanın göreceği şekilde katlayıp sandığa attıklarını, bu konuda Başbakan Ünal Üstel’i bilgilendirdiklerini” söyledi.

Küçük, skandal itirafı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Oylamanın yapılacağı ilk gün olan Pazartesi günü, seçimden hemen önce CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıkmış, “oy kullanacak vekillerin, telefonlarını bırakarak oylama katılması” çağrısı yapmıştı.

Ancak bu “önleme” karşın, UBP’li vekillerin, “oy pusulasını farklı yöntemlerle katlayarak” usulsüzlük yaptıkları ortaya çıktı. Hasan Küçük, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı itiraf nitelikli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar, sevgili dostlar. Net şunu söyleyeyim; kulaktan duyma ve gazete manşetleri ile siyasi jargon söylemlerini yapan arkadaşlar az sabır. Sözde değil, gerçek birlik için hep sustum. Önce ülkeye bu krizi yaşatanlar ortaya çıkacak. Atasözümüzü yerinden kullanayım; “El yapar, baş çeker.” Seçim sandıklarına kirli ellerini uzatan ve entrika oyunu çevirebilecek kişileri önceden ön gördüğümüz için biz 5 arkadaş başkanlık seçiminde Sayın Zorlu Töre 4 tur ve Sayın Kutlu Evren 1 turda oy pusulamızı 5 arkadaş aynı katlayıp başkana gösterip sandığa attık. Bunun da tüm vekil arkadaşlara grupta söyledim. Başbakan Ünal Üstel’in bilgisi dahilindedir. Gelin herkes oyunu net şekilde belli etsin dedik akla kara belli olsun, bu kadar net ve eminiz.”

