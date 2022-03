"Öykün varsa sen de varsın, öykünle varsın "

Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıs’ta kadın öykülerini farklı araçlar ile kayıt altına alan projeleri ödüllendirdi

Limasol Türk Kooperatif Bankası, sosyal ve kültürel anlamda kadınların yanında olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürürken, bu yıl 8 Mart’ta Kıbrıs’ta kadın öykülerini farklı araçlar ile kayıt altına alan projelere teşekkür etme kararı aldı.Bu çerçevede genç yönetmenlerden Gülşen Erçin Vaiz’in Womaning Stories adlı kadın biyografilerinden oluşan çalışmasını, Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün Kıbrıs’ın Türk Öncü Kadınları kitabının projesini, Kadın Öyküleri Derneği’nin hazırladığı farklı meslek gruplarına mensup Kıbrıslı Kadınların Hayatları belgeseli çalışmalarını ödüllendirdiğini duyurdu.Kıbrıslı Kadınların öykülerinin önemli ve unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Limasol Türk Kooperatif Bankası geleceğe bıraktıkları bu kalıcı eserlerden ötürü projede emeği geçenlere teşekkür ederek, her bir öykünün kelebek etkisi yaratacağını ve birçok farklı kadının hayatında etkin/köklü değişimlerin gerçekleşmesini sağlayacağına dikkat çekti.Limasol Türk Kooperatif Bankası, kadın hikayelerine önem verenlere ödüllerini takdim etmek amacı ile bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyarette Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürler Yardımcılarından Müzeyyen Öztürker, Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar, Kurumsal İletişim Birim Müdürü İpek G.Halim Taşkapılı’nın yanı sıra Kurumsal İletişim Birimi’nden Ceylan Çınarlılı ve Adem Kavaz’da hazır bulundu. Ziyarette hem proje ile ilgili detaylar aktarıldı, hem de ödülleri takdim edildi.“Öncelikle Limasol Türk Kooperatif Bankası’na verdiği ödülden dolayı çok teşekkür ederim. Bu ödülü ise minik kızım adına alıyorum. Bu projeye 2018 yılında üniversite yıllarında aldığım bir ders sayesinde başladım. Yaptığım proje beni o kadar etkiledi ki geliştirmek istedim. Doğruyu söylemek gerekirse bu projeye başlama amacım kendimi iyileştirmek, diğer amacım ise gelecek nesillere bunu miras bırakmak.Bu projede 8 farklı kadının hayat hikayeleri yer almaktadır. Bize ilham vereceklerine inandığım için projede yer alan kadınları seçtim. Çekimlere başlamadan önce onlar ile zaman geçirdim. Bazen 1 günü tamamen onlar ile yaşadım. Nedeni ise yaptıklarını yakından gözlemleyip projeyi en iyi şekilde ve en doğru mesaj ile izleyenlere aktarmak idi. Duygularına ve rutin hayatlarına ortak olduktan sonra çekimlere başladık. Tüm çekimler tamamlanınca kurgusuna başladık ve bugün geldiğimiz noktaya bu proje ulaşmış oldu. Bu arada belirtmek isterim ki hiçbir katkı ve destek almadan bu projeyi yürüttük.Videoları izleyen herkes çok güzel tepkiler verdi. Ağlayanlar oldu, çocukluk yıllarına dönenler oldu. Hatta çekim sonrasında bazı kadınlar bana ulaştı ve yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyledi. Bu durum beni çok mutlu etti ve çok iyi bir iş yaptığımı farkettim. Ayrıca bu projenin bana da faydası oldu. Yetersiz olduğum bazı konularda iyileşmemi sağladı.”“Kıbrıs’ta alanlarında ve mesleklerinde ilklere imza atan 78 kadının hayat hikayelerini bir kitapta toplamak istedik. Dün çok önemlidir. Neden mi? Çünkü dönüp geçmişimize ve bu geçmişte iz bırakanlara bakmak bugün vardığımız noktaya nasıl geldiğimizi anlamak açısından önemlidir.Kitap hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayımlandı. Bu kadınların hikayelerini merak ettik ve böyle bir çalışma yapmak istedik. Bu proje 3 yıla yakın gibi bir zamanda hazırlandı. Uzun sürme nedeni ise kapsamınınn geniş bir yelpazesi olması idi. Röportajların büyük bir bölümü kulüp üyelerimiz tarafından yapıldı. Ayrıca alanlarında başarılı olan gazeteci ve yazar kimlikleri ile ön plana çıkan Ferhat Atik, İsmail Bozkurt ve Orkun Bozkurt bizlere röportajların metine çevrilmesinde katkı sağladı. Hayatta olanlar ile yüz yüze tanışma fırsatıda bulduk. Bu durum bizler için çok önemli idi çünkü ilk ağızdan hikayeleri dinlemek önemli idi. Elbette daha birçok öncü Kıbrıs Türk Kadını olduğunu bilmekteyiz. İlerleyen zamanlarda bu projeyi geliştirmeyi ve onların öykülerine de yer vermeyi planlıyoruz.Kitabı yayınladıktan sonra bizlere birçok dönüş oldu. Bu bilgiyi bizler bilmiyorduk,çok iyi oldu. Okuyucalardan bazıları da bu kitap bizler için kaynak oldu dedi. Yani olumlu dönüşler aldık. Yaptığımız bu proje ile kadınların güçlendiğine inanıyoruz çünkü bu öyküleri bilmeleri bizler için önemli idi. Son olarak şunu belirtmek isterim. Bu kitaptan elde edilen gelir, ilerleyen günlerde başka kadın projelerinde kullanılacaktır.”“Bizler, hangi köşesinde yaşamış olurlarsa olsunlar adamızda iz bırakmış, sadece herkes tarafından tanınan ve bilinen kadınları değil, yine iz bırakıp da çok az bilinenleri ve hatta hiç bilinmeyenleride bu proje ile ön plana çıkarmayı hedefledik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda ada genelinde alanlarında farklı işlere imza atmış kadınları hayatta olanlar ile şahsen olmayanların da yakınları ile görüşmeler yaptık, onlar hakkında bilgiler edindik. Her kısa film çekiminde ve montaj aşamasında mutlaka dernek üyelerimizden birileri de hazır bulunmuştur.Her bir belgeselde farklı yönetmen ve ekibi ile çalıştık. Her belgesel için de maddi manevi katkı aldık. Böylesi katkı sağlayanlara buradan birkez daha sizler aracılığı ile teşekkür etmek istiyoruz. Bu çalışmalar bu tür projelerin ölümsüzleştirilmesi ve bir sonraki nesillere aktarılması açısından önemlidir.Her belgesel tamamladıktan sonra çok duygusal tepkiler aldık. Özellikle belgeselin konusu olan isimlerin yakınları bizlere ulaşıp mutluluklarını belirttiler. Her belgesel yayınından sonra bizlere yurt dışından, 3. ülkelerden de ulaşanlar oldu, bu durum bizleri gururlandırdı. Zaten bu projelere başlarken de hedefimiz olabildiğince geniş kitlelere ulaşarak, kadın hikayelerini anlatmaktı.Belgesellerimiz yanında ayrıca bir de farklı içeriğe sahip yine kadın öykülerinin yer aldığı kitap çalışması yaptık. Umarız en kısa sürede bu projemizi de ölümsüzleştirip, kitabımızın raflarda yer almasını sağlarız.