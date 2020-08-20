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Oxford Üniversitesi: Antibiyotik almak yerine, bal tüketin

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Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, bir kaşık balın, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden ortalama olarak yüzde 36 daha fazla etkili olduğu açıklandı

Oxford Üniversitesi: Antibiyotik almak yerine, bal tüketin

Geleneksel olarak, boğaz ağrısı, öksürük ve vücut direncini artırmak için antik çağlardan beri kullanılan balın etkisi bilimsel olarak da kanıtladı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, bir kaşık balın piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha fazla faydalı olduğunu ortaya koydu.

İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIYOR, ÖKSÜRÜĞÜ YÜZDE 50 AZALTIYOR

Araştırmacılar, balın etkisine dair yapılan önceki 14  çalışmadan faydalanarak arıların ürettiği doğa mucizesinin üst solunum yolu hastalıklarına (ÜSYE) karşı antibiyotik, antihistamin ve ağrı kesicilerden ortalama olarak yüzde 36 daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Buna ek olarak, balın iyileşme sürecini kimi durumlarda iki güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50’i azalttığı belirtildi.

British Medical Journal'da yayımlanan  çalışmada, "Bal, kombine semptom skorunda, öksürük sıklığında ve öksürük şiddetinde önemli ölçüde azalma ile ilişkilendirildi” ifadeleri kullanıldı.

ANTİBİYOTİK DİRENCİNİ ÖNLEMEYE YARDIMCI

Öte yandan, araştırmacılar balın ucuz ve kolay erişilebilir olduğunu ve neredeyse hiçbir yan etkisinin bulunmadığını belirtti. Çalışmanın yazarları ayrıca, üst solunum yolu hastalıkları için bal kullanmanın, aşırı antibiyotik tüketimini azaltabileceğini ve bu durumun da antimikrobiyal direnç krizi (yoğun abtibiyotik kullanımı nedeniyle virüs ve bakterilerin gelişerek ilaçlara direnç göstermesi) sorununu çözebileceğini açıkladı.

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