banner913
banner932
Utandıran manzara
Utandıran manzara
18 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
17 0
 
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
23 0
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
Metehan’da skandal pankart
Metehan’da skandal pankart
50 0
Yayaya çarpıp kaçtı, 10 gün sonra yakalandı
Yayaya çarpıp kaçtı, 10 gün sonra yakalandı
74 0
banner1032

“Oturduğunuz koltuklardan kalkın ve gidin”

banner1020

CTP Güzelyurt ilçesi, “karanlık yollar ve trafik sorunlarına” dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, “Oturduğunuz koltuklardan kalkın ve gidin. Karanlıkları aydınlığa biz çevireceğiz” dedi

banner1045
“Oturduğunuz koltuklardan kalkın ve gidin”
banner971

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt ilçesi, “karanlık yollar ve trafik sorunlarına” dikkat çekmek amacıyla önceki gün yürüyüş düzenledi.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, yetkililere Güzelyurt ve köylerinde kritik noktalarda var olan aydınlatma sorununu çözmeleri çağrısında bulundu.

Gulamkadir, “Yıllardır karanlık yollara mahkum edilen Güzelyurtlu, bu karanlık yollarda yaralanmaya ve can vermeye devam ediyor. Ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyet, her sektörü sorunlar yumağına soktuğu gibi trafiği de kaosa sürüklemiştir” ifadelerini kullandı.

Halkın, öğrencilerin ve işçilerin en yoğun olduğu bölgeler; Akçay, Bostancı/Kalkanlı, Güzelyurt/Güneşköy, Aydınköy/Eski Güzelyurt, Lefke yolu bölgesi ve çevre yolu gibi bölgelerde aydınlatma ihtiyacı bulunduğunu belirten Gulamkadir, ortaya bir plan ya da çözüm önerisi de konmadığını savundu.

Gulamkadir, “Bu karanlıklarda seyahat etmek istemiyoruz. Siz ise yönetemiyorsunuz, beceremiyorsunuz ve bu karanlığı aydınlatamıyorsunuz. Oturduğunuz koltuklardan kalkın ve gidin. Biz çözeceğiz. Karanlıkları aydınlığa biz çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.