Otizm Derneği seminer düzenledi

Dernekten verilen bilgiye göre, dün KTAMS salonunda yer alan semineri, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği'nin davetlisi olarak Kıbrıs’ta bulunan Profesör Dr. Blythe Corbett verdi.
Profesör Dr. Blythe Corbett, seminerinde, Otizm Spektrum Bozukluğu ve müdahaleler konusunda akademik yaklaşımları paylaştı.
Dernek açıklamasında, otizmden etkilenen bireyler başta olmak üzere aileler ve tüm özel gereksinimli bireylere yönelik atölye ve seminerlerin hız kesmeden devam edeceği belirtilerek, “Toplumsal farkındalığı artırmak ve destek sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinlikler, önümüzdeki dönemde de çeşitlenerek sürecektir.” denildi.
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