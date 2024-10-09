Otizm Derneği, otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor

Kıbrıs Otizm Derneği, cumartesi günü, otizm spektrumundan etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı Açık Pazar’da yer alan Merkez Lefkoşa Binası’nda 16.30-18.30 saatlerinde yapılacak etkinlikte çeşitli atölye çalışmaları ve uzmanların konuşmaları yer alacak.



Etkinlik çerçevesinde, otizm spektrumundan etkilenen bireyler için “Duyu Parkuru”, “Tadım Atölyesi”, “Yüz Boyama Atölyesi” ve “Handpan Dinletisi” düzenlenecek.



Aileler için ise Doç. Dr. Hatice Bayraklı (Doğu Akdeniz Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü) ‘Otizmde Güçlü Aileler’; Uzman Ergoterapist Polat Koç (Kıbrıs Amerikan Üniversitesi) ise ‘Çocuklarda Duyu Bütünleme Terapisi ve Aktiviteleri’ konulu konuşma yapacak.

