Othello Folklör Derneği yeni kayıtlar başladı

Ülkemizin en başarılı halk dansları dernekleinden olan Othello Folklör Derneği yeni sezona merhaba dedi. Yeni kayıtlara başlayan dernek yönetimi, sosyal medya sayfasından da bir duyuru yayınladı.

Duyuru şöyle:

"Yeni kayıtlarımız başlıyor. Othello folklor Derneği olarak yeni nesiller yetiştirip kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için yeni dönem çalışmalarına dört farklı yaş gruplarından oluşumla başlıyoruz. Çalışmalar 19 eylül perşembe günü başlıyor."