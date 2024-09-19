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Othello Folklör Derneği yeni kayıtlar başladı

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Othello Folklör Derneği yeni kayıtlar başladı
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Ülkemizin en başarılı halk dansları dernekleinden olan Othello Folklör Derneği yeni sezona merhaba dedi. Yeni kayıtlara başlayan dernek yönetimi, sosyal medya sayfasından da bir duyuru yayınladı.
Duyuru şöyle:
"Yeni kayıtlarımız başlıyor. Othello folklor Derneği olarak  yeni nesiller yetiştirip kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için  yeni dönem çalışmalarına dört farklı yaş gruplarından oluşumla başlıyoruz. Çalışmalar 19 eylül perşembe günü başlıyor."
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