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Otello Çok Sesli Korosu'ndan uluslararası başarı

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Otello Çok Sesli Korosu, 11’inci Saint Stefan Uluslararası Koro Festivali’nde 3’üncülük kazandı

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Otello Çok Sesli Korosu'ndan uluslararası başarı
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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çok Sesli Korosu, Montenegro’nun Budva kentinde düzenlenen 11’inci Saint Stefan Uluslararası Koro Festivali’nde üçüncülük ödülü kazandı.
Koro, ödülünü Şampiyon Meleklere adadığını açıkladı. 

Dernekten verilen bilgiye göre, koro şefleri Rana Uluçay ve Erkan Dağlı eşliğinde yarışmaya katılan koro, 12 yarışmacı koro arasında üçüncü seçildi.
Uluçay ve Dağlı, “Bize takdir edilen bu sonuç bizleri sonsuz gururlandırmıştır” diyerek koro elemanlarına, dernek yönetimine, sosyal komiteye, Kıbrıs halk şarkılarını evrensel boyuta taşıyan Oskay Hoca’ya ve koroya eşlik eden Atakan Sarı, Mehmet Sakarya, Erhan Aytaç, Oskay Hoca ve Ahmet Zilci’ye kostümlerde Gazimağusa Belediyesi ve Gençlik Merkezin ve kareografide Adem Öksüzoğlu’na teşekkür etti.
 
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