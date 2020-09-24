Otellerde sadece 16 vaka görüldü

Deneyimli turizmci Ercan Turhan, Temmuz ve Ağustos ayında Kuzey Kıbrıs’a hava yolu ile 30 bin kişinin geldiğini ve bu 30 bin kişinin otellerde konaklayanlar içinde sadece 16 kişide Covid 19 tespit edildiğini söyledi



CİB’in basın toplantısında Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan da söz aldı ve rakamlarla örnekler verdi.

Ercan Turhan istatistiklere bakıldığında Temmuz ve Ağustos ayında Kuzey Kıbrıs’a hava yolu ile yaklaşık 30 bin kişinin geldiğini ve bu 30 bin kişinin otellerde konaklayanlar içinde Covid mikrobu taşıyan toplam sayının sadece 16 olduğunu açıkladı.

Turhan, “Yani 30 bin kişiden otellerde konaklayanların arasında sadece 16 kişide hastalık tespit edilerek sağlık bakanlığının ilgili hastanesinde tedavi altına alındı” dedi.

Ercan Turhan şöyle konuştu:

“Biz Turizmciler misafir gelirken özellikle ana pazarımız Türkiye’den 72 saat önceden yaptırmış olduğu bir PCR testi yetmiyormuş gibi ülkeye geldiğinde Ercan havaalanında ikinci PCR testini yaptırıp misafiri özel bir koridorda izole edip koridorda güvenlik görevlisi bekleterek odasından çıkmasına müsaade etmeyip ikinci testi de negatif çıkması halinde tatiline devam etmesine imkan sağlayan eğer testi pozitif çıkar ise yine sağlık bakanlığı tarafından izole bir şekilde hastaneye nakledilen bir sistemi kurduk ve gayet de başarılı işlettik. Lakin üzülerek söylüyorum içinde bulunduğumuz bu seçim atmosferi popülist yaklaşımlar hava yoluyla gelenlerin özellikle de turistik amaçlı gelenlerin bu ülkeye mikrobu getirdiği ve arttırdığı yönündedir. Bu kesinlikle doğru değildir Ercan Havalimanında alınan bu kapatma kararının üzülerek söylüyorum taraftar değilim ama neden güney kapısında alınmadığını sorgulamak istiyorum.”

