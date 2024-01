Otelin teknik elemanı tanık Hasan Gündüzoğlu sanıklarla akraba olmadığını söyledi

Gündüzoğlu’nun dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsias Davası duruşmasının üçüncü gününde otel teknik elemanı Hasan Gündüzoğlu tanık olarak dinlendi. Gündüzoğlu’nun tanıklığının ardından duruşmaya saat 14.00’e (Türkiye saati) kadar ara verildi.



Sanıklarla herhangi bir akrabalık bağı olmadığını, 2008’de otelde teknik eleman olarak işe başladığını belirten Gündüzoğlu, “Ahmet Bozkurt benim işverenimdi. Son söz Ahmet Beyindi, Efe bey de bir kaç yıldır otelle ilgileniyordu. Mehmet Fatih Bozkurt’un bir ilgisi yoktu. Personelle ilgileniyordu” dedi.

İddianamede geçen en üst katı bildiğini kaydeden Gündüzoğlu, “Yapıyla ilgili demir dikme yaptık. Çelik konstrüksiyondu, kutu profil döşendi. Sandviç panel içi köpük altı üstü saç, en üstü alçıpandı. Orası Eskiden terastı bay bayan tuvaleti vardı. Ahmet beye özeldi. Gelenler müdüriyette ağırlanıyordu. O da girişte lobideydi. Aileden gelen misafirleri, çocukları ve eşi asansörle yukarı çıkıp geliyorlardı, ama şahsen görmedim” şeklinde konuştu.

Tanık Gündüzoğlu, müştekilerin sorularını da yanıtladı.

Deprem sonrası enkazda olan beton yapının fotoğrafları gösterilerek bunun ne olduğu sorulduğunda Hasan Gündüzoğlu, fotoğraftaki parçanın yan binadan gelmiş olabileceğini söyledi.

Gündüzoğlu, her konuda önce müdürle muhatap olduğunu, sonra Efe Bozkurt’la konuşulduğunu, son kararı ise her zaman Ahmet Bozkurt’un verdiğini ifade etti.

2014 ve 2015’te ayrı ayrı kapasite artırımı yapıldığını hatırlamadığını söyleyen Gündüzoğlu, “2016 veya 2018’de tadilata girdik. Duvar kağıtları söküldü, seramikler değişti onun gibi işler yapıldı” dedi.

Bir soru üzerine Hasan Aslanı tanıdığını, müteahhit olduğunu bildiğini ancak binanın müteahhittinin o olup olmadığını bilmediğini söyleyen Gündüzoğlu, müşteki avukatları tarafından bir video gösterilerek, videoda gösterilenlerin binaya ağırlık verip vermediği sorulduğunda, “orasının teras olduğunu, betonarme olmadığını, binaya ek yük getirmediğini” savundu.

“Bu parça iki bina arasını kesmek için yapıldı. Duvarların sağlamlığı konusunda sıkıntı yoktu” diyen Gündüzoğlu, İsias Otel’in olduğu yere depremden sonra öğleye doğru gittiğini belirtti.

Gündüzoğlu, “3-4 kat gibiydi yapı, çatı kısmı da yerdeydi.. Yukardaki ofiste tesisat vardı. Buranın tesisatı için bir şey yapmadım. Binadan bağımsız bir mutfak vardı bir de binanın içinde mutfak vardı.” dedi.

Sanık Ahmet Bozkut’un sorusunu yanıtlayan tanık Gündüzoğlu, “Bozkurt’un genelde lobide olduğunu, odasında görmediğini, her zaman asansörle yukarı çıktığını ama nereye girdiğini görmediğini” ifade etti.

Müdafi avukatlarının sorularını da yanıtlayan tanık Gündüzoğlu, statik projesiyle kimlerin ilgili olduğunu ve işlemleri bilmediğini kaydetti.

Otelde oda artışı ve azalışı olmadığını belirten Gündüzoğlu, Efe Bozkurt’un 2022’de evlendiğini ve otelde çalışılmaya başlandığını kaydetti.

Tanığın dinlenmesinin ardından saat 14.00 ‘e (Türkiye saati) kadar duruşmaya ara verildi.