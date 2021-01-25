banner583
banner590
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
38 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
96 0
 
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
20 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
27 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
43 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
15 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
banner529
banner570

Otelcilerden sert tepki: “Popülizm yapmayı bırakın”

banner476

Ülkenin dinamo sektörü olan turizmcilerin günah keçisi yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, Alsancak ve Lapta belediye başkanlarını da popülizm yapmakla suçladı

Otelcilerden sert tepki: “Popülizm yapmayı bırakın”
banner601
 
 
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, Sağlık Bakanlığı’na yerel bulaşın vaka kaynağını açıklaması çağrısı yaptı. Ülkenin dinamo sektörü olan turizmcilerin günah keçisi yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, Alsancak ve Lapta belediye başkanlarını da popülizm yapmakla suçladı.
Ercan Turhan’ın paylaşımı şöyle:
Yeter artık şu populizmi bir kenara bırakın da halka gerçekleri açıklayın. Sn Ali Pilli, Sn Ali Çaygür kapalı kapılar ardında biz turizmcilerin aldığı tedbirlerden çok memnunuz yerel bulaş da turizmcilerin hiçbir kabahati yok diyorsunuz da bunu neden topluma açıklamaktan imtina ediyorsunuz?? Lütfen elinizdeki verilere göre bizlere yerel bulaşın vaka vaka kaynağını açıklayın şeffaf olun biz turizmcileri ki bu ülkenin dinamo sektörü olan bizleri günah keçisi yapmaktan vazgeçin. Sn. Fırat Ataser, Sn Mustafa Aktuğ maşallah sizde populizme başladınız. Olmuyor beyler, Alsancak ve Lapta halkı sanki akın akın casinolara geliyorlar da casinoları kapatınca bulaşı kontrol altına alacaksınız. Sizlerde biliyorsunuz ki casinolar aldıkları sağlık önlemleri ile örnek teşkil etmektedirler. Bence sizler evlere özel masajı, kahvehaneyi, bet ofisleri hijyen acısından denetleyin zahmet olmazsa gelip casınoların aldıkları tedbirlere de bakın ayıp oluyor, yüz yüze bakıyoruz......
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.