Otelcilerden sert tepki: “Popülizm yapmayı bırakın”

Ülkenin dinamo sektörü olan turizmcilerin günah keçisi yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, Alsancak ve Lapta belediye başkanlarını da popülizm yapmakla suçladı





Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, Sağlık Bakanlığı’na yerel bulaşın vaka kaynağını açıklaması çağrısı yaptı. Ülkenin dinamo sektörü olan turizmcilerin günah keçisi yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, Alsancak ve Lapta belediye başkanlarını da popülizm yapmakla suçladı.

Ercan Turhan’ın paylaşımı şöyle:

Yeter artık şu populizmi bir kenara bırakın da halka gerçekleri açıklayın. Sn Ali Pilli, Sn Ali Çaygür kapalı kapılar ardında biz turizmcilerin aldığı tedbirlerden çok memnunuz yerel bulaş da turizmcilerin hiçbir kabahati yok diyorsunuz da bunu neden topluma açıklamaktan imtina ediyorsunuz?? Lütfen elinizdeki verilere göre bizlere yerel bulaşın vaka vaka kaynağını açıklayın şeffaf olun biz turizmcileri ki bu ülkenin dinamo sektörü olan bizleri günah keçisi yapmaktan vazgeçin. Sn. Fırat Ataser, Sn Mustafa Aktuğ maşallah sizde populizme başladınız. Olmuyor beyler, Alsancak ve Lapta halkı sanki akın akın casinolara geliyorlar da casinoları kapatınca bulaşı kontrol altına alacaksınız. Sizlerde biliyorsunuz ki casinolar aldıkları sağlık önlemleri ile örnek teşkil etmektedirler. Bence sizler evlere özel masajı, kahvehaneyi, bet ofisleri hijyen acısından denetleyin zahmet olmazsa gelip casınoların aldıkları tedbirlere de bakın ayıp oluyor, yüz yüze bakıyoruz......

