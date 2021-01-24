Otelcilerden sert tepki: “Popülizm yapmayı bırakın”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, Sağlık Bakanlığı’na yerel bulaşın vaka kaynağını açıklaması çağrısı yaptı.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, Sağlık Bakanlığı’na yerel bulaşın vaka kaynağını açıklaması çağrısı yaptı.
Ülkenin dinamo sektörü olan turizmcilerin günah keçisi yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, Alsancak ve Lapta belediye başkanlarını da popülizm yapmakla suçladı.
Ercan Turhan’ın paylaşımı şöyle: YETER ARTIK ŞU POPULİZMİ BİR KENARA BIRAKIN DA HALKA GERÇEKLERİ AÇIKLAYIN. SN ALİ PİLLİ SN ALİ ÇAYGÜR KAPALI KAPILAR ARDINDA BİZ TURİZMCİLERİN ALDIĞI TEDBİRLERDEN ÇOK MEMNUNUZ YEREL BULAŞ DA TURİZMCİLERİN HİÇBİR KABAHATİ YOK DIYORSUNUZ DA BUNU NEDEN TOPLUMA AÇIKLAMAKTAN İMTİNA EDİYORSUNUZ?? LÜTFEN ELİNİZDEKİ VERİLERE GÖRE BİZLERE YEREL BULAŞIN VAKA VAKA KAYNAĞINI AÇIKLAYIN ŞEFFAF OLUN BİZ TURİZMCİLERİ Kİ BU ÜLKENİN DİNAMO SEKTÖRÜ OLAN BİZLERİ GÜNAH KEÇİSİ YAPMAKTAN VAZGEÇİN. SN FIRAT ATASER SN MUSTAFA AKTUĞ MAŞALLAH SİZDE POPULİZME BAŞLADINIZ OLMUYOR BEYLER ALSANCAK VE LAPTA HALKI SANKİ AKIN AKIN CASİNOLARA GELİYORLAR DA CASİNOLARI KAPATINCA BULAŞI KONTROL ALTINA ALACAKSINIZ SIZLERDE BILIYORSUNIZ KI CASINOLAR ALDIKLARI SAĞLIK ÖNLEMLERİ İLE ÖRNEK TEŞKİL ETMEKTEDİRLER BENCE SIZLER EVLERE ÖZEL MASAJI,KAHVEHANEYİ,BET OFISLERI HIJYEN ACISINDAN DENETLEYIN ZAHMET OLMAZSA GELIP CASINOLARIN ALDIKLARI TEDBIRLERE DE BAKIN AYIP OLUYOR YUZ YUZE BAKIYORUZ......