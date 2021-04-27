banner583
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
47 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
13 0
 
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
30 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
44 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
40 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
50 0
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
17 0
banner529
banner570

Otelcilerden Acil Durum Hastanesi’ne yardım

banner476

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Acil Durum Hastanesi’ndeki hastaların kullanımı için terlik ve diş seti bağışladı.

Otelcilerden Acil Durum Hastanesi’ne yardım

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr Erol Uçaner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastaneye hazırlıksız gelen hastaların ihtiyaçlarını gidermek için Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ile görüştüklerini belirterek, ilk olarak 500 adet oda terliği ve diş setinin temin edildiğini söyledi.
Dr Erol Uçaner’in paylaşımı şu şekilde:
ADH (PANDEMİ)'nde tedavi gören veya görecek hastalar belli başlı acil durumlarda hazırlıksız olarak bize başvurup yatışları hemen hastaneye yapıldığından gerek terlik, gerek diş fırçası, macunu vs gibi kendi özel hijyen malzemelerini yanlarına alamadan gelmektedirler.
Bu hastalarımızı mağdur etmemek için Otelciler Birliği ve Dimağ Çağıner ile yaptığımız görüşmede ilk etapta 500 adet oda terliği ve diş seti temini bize sağlanmıştır.
2. etapta erkek hastalara da ayrıca traş seti için destek alınması planlanmaktadır.
Bu bağlamda başta dostum Dimağ Çağıner ve katkı koyan diğer otel işletmelerine teşekkür ederim.
Diş seti ve terlik ihtiyacı olan ve ADH’de tedavi görecek hastalar yatacakları servislerdeki personele  isim ve oda numaralarını ibraz ederek malzemelerini alabileceklerdir.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.