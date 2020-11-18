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Otelciler Birliği'nden siyasi partilere sorumluluk çağrısı

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Otelciler Birliği'nden siyasi partilere sorumluluk çağrısı

 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), gelinen noktanın yeni bir seçim sistemi veya yönetim sistemine gerek duyulduğunu gösterdiğini belirtti.

KITOB’dan yapılan yazılı açıklamada, hükümet kurma çalışmalarında gelinen aşama ile ilgili “Gelinen nokta, bizlere yeni bir seçim sisteminin veya yönetim sisteminin aciliyetini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

SİYASİ PARTİLERE SORUMLU DAVRANMA ÇAĞRISI

Ülkede özel sektörün, pek çok kesimin çok zor durumda olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar savunuldu:

“Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde farklı birkaç hükümet modeli alternatifi varken, sadece kişisel hırslar, koltuk kavgası ve bunun gibi nedenlerden ötürü bir türlü hükümet kurulamamakta ve reel sektörün beklediği düzenlemeler yapılamamaktadır.

Milletvekillerinin ve bağlı oldukları partilerin sorumluluk bilincinden uzak olarak hareket etmesi, sorunların daha da büyüyeceğini ve içinden çıkılamaz bir hale dönüşmesine sebebiyet vereceğini göstermektedir.

Tüm siyasi partileri bu konudaki uyarılarımızı dikkate almaları ve derhal sorumluluk bilinciyle üzerlerine düşen görevi yapmalarını beklediğimizi kamuoyu önünde deklere ediyoruz.” 

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