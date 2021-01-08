Otel ve casinolarda kayıp büyük

Pandemiyle birlikte ülkede kayıtlı olan 115 otelin 67’si ile 10 kumarhane kapandı. Kumarhanelerde çalışan sayısı ise 9 binden 5 bine düştü





Kıbrıs’ta 2020 yılında Mart ayından beridir Covid-19 salgınından dolayı turizm sektörü içinde yer alan otel ve kumarhaneler olumsuz etkilendi. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek’in Yenidüzen Gazetesine verdiği bilgiye göre 67 otel ve 10 kumarhane kapandı.

KKTC’de 31 Martta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden önce 35 kumarhane faaliyet gösterirken, denetimli açılışın ardından faaliyetlerine devam eden kumarhane sayısı 25 oldu. Kumarhanelerde çalışan sayısı ise 9 binden, 5 bine düştü.

Kayıtlı olan 115 otelin 67’si kapandı. Otellerin, 20’si karantina oteli oldu. Faaliyetlerine devam eden otel sayısı 28 oldu. Otellerde çalışan sayışı ise 6 bine düştü.



