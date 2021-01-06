Otel işletmecisi ve hemşire eşi pozitif

Kaplıca Otel Restoran’ın işletmecisi Yakup Genç ve pandemi hemşiresi eşi Özlem Genç’in testleri pozitif çıktı. Otel, kapatıldı. Yakup Genç, temaslılar arasında kuzeni Milletvekili Mesut Genç’in de olduğunu açıkladı



Kaplıca Otel Restoran'ın işletme yöneticileri Yakup Genç ile eşi Özlem Genç’in koronavirüs testlerinin sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya üzerinden açıkladı.

Yakup Genç, temaslılar arasında kuzeni Milletvekili Mesut Genç’in de olduğunu ifade eden Yakup Genç, oteli tedbir amaçlı kapattıklarını ifade etti.

Eşinin sağlık çalışanı Pandemi hemşiresi olduğunu ifade eden Yakup Genç, önceki Pazar günü eşinin testinin pozitif çıktığını önceki Pazartesi günü de kendisinin pozitif olduğunu söyledi. Aile ve yakınlarının hemen bilgilendirildiğini ifade eden Genç, tedbir amaçlı 15 kişinin karantinaya alındığını ilk testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Öte yandan Kaplıca’da iki kişinin koronavirüs PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından Kaplıca Beach and Resort yönetimi yazılı bir açıklamada bulundu.

Restoran ve otel işletme yöneticisi ile hemşire olan eşinin tedavi altında olduğu belirtilen açıklamada, çalışanlara test yapıldığı ve pozitif bir vakaya rastlanmamasına rağmen tedbir amaçlı işletmenin 8 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Otelden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Sağlık Bakanlığı’nın titiz çalışması sonucu birinci dereceden temaslı tüm kişilerin River Side ve Malpas pandemi otellerine yerleştirildiğini bilgilerinize sunarız. Her şey kontrol altında olup, tüm testlerin bir hafta geçtiğinde tekrarlanıp yine negatif olması durumunda tesisimiz yine tüm hijyen kurallarına uygun bir biçimde yeniden hizmete açılacaktır. Tüm personellerimizin bir önceki PCR testleri 25 Aralık’ta yapılmış ve sonuçları negatif olmuştu.

Salgın süresince, hiçbir kuralı göz ardı etmeden büyük bir titizlikle hizmet veren tesisimizin aile içerisinde gerçekleşen bulaş nedeni ile adının bu şekilde anılmasının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Yöneticimiz Yakup Genç ve pandemi hemşiresi eşi Özlem Genç’in sağlıklarına kavuşması dışında bir endişemiz yoktur. Tüm halkımızın sosyal mesafe kurallarına uymasını temenni ederiz. Sağlıkla kalın.”

