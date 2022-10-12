Osman Örek arşivi protokolle Milli Arşiv'e devredildi

Eski Meclis Başkanı ve başbakanlardan Osman Örek'in arşivi kızı Yeşim Örek Gümüşdağ ve oğlu Hasan Örek ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devredildi.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Örek arşivi, Türk Tarih Kurumu’nun iş birliği çerçevesinde yapılan çalışma ile 1950 - 2000 yılları arasını kapsayan ve tasnif çalışmaları tamamlanan 646 belgeden oluşan evrak, 11 bin 550 dijital görüntüye dönüştürülmüş ayrıca 36 CD’den oluşan Osman Örek ve kızı Yeşim Örek’in Türk Mücadele tarihi konusunda katıldıkları televizyon programları, Kıbrıs belgeselleri, Örek’in cenaze töreni ve sonraki yıllarda anma törenleri gibi konuları içeren videoların fiziki asıllarını kapsıyor.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, Kıbrıs Türk var oluş mücadelesinde sembol niteliği taşıyan Osman Örek’in arşivini değerlendirmek üzere Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih ettiği için Örek ailesine teşekkür etti ve halka kişisel fotoğraf, belge, görüntü ve diğer araçlarla oluşmuş ellerindeki arşiv materyallerini değerlendirmek amacıyla Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih etmesi hususunda çağrıda bulundu.

Yeşim Örek Gümüşdağ da şu açıklamalarda bulundu:

“Osman Örek arşivi, kişisel bir arşiv olmanın ötesinde Kıbrıs Türk toplumuna ait bir arşivdir. ‘Toplumsal hafıza’, var olmanın temelidir. Hafızası olmayan toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Tüm hayatını Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesine adayan babamızın bu özel arşivinin profesyonel anlamda korunması, araştırmacıların erişimine açılması için Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi çatısında olmasını en doğru yer olduğuna inandık.

Dilerim diğer aile arşivlerinin de sandıklardan çıkarılıp Milli Arşiv çatısı altında topluma kazandırılmasına vesile oluruz.

Arşivin tasniflenip sanal ortama alınmasını sağlayan Türk Tarih Kurumu’na ve orijinal belgelerin korunmasını sağlayan KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ailemiz adına teşekkür ederiz.”

Osman Örek

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi tarafından Osman Örek hakkında verilen bilgi ise şu şekilde:

“Kıbrıs Türk’ünün tarihinde çok önemli bir şahsiyet olan Osman Örek; 1953 İngiliz Sömürge Yönetimine karşı Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde aktif rol üstlenmiş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almış ve Londra Konferans’ında Kıbrıs Türk halkını temsil ederek Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlaşmasını hazırlayan Londra Komitesi’nde Türk Heyeti Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Osman Örek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Savunma Bakanı olmuştur. Ayrıca toplumsal direnişin yönetilmesinde Genel Komite üyesi olarak Birleşmiş Milletler ile ilişkileri yürütmüş ve sonrasında ise Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş, Milletvekili, Başbakan, Federe Meclis Başkanı olarak temsiliyetine devam etmiştir. 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda aktif görev alarak Kurucu Meclis’te bulunmuştur.”

