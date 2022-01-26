Osman Necat Konuk Ortaokulu’nda isyan ettiren görüntüler

Osman Necat Konuk Ortaokulu’nda eksik olan birçok şey ve alt yapısının bozuk olmasından dolayı yaşanan sıkıntılar okul müdür muavini Mehmet Güneyli’yi isyan noktasına getirdi

Girne Karakum bölgesinde yeni eğitim yılında hizmete açılan Osman Necat Konuk Ortaokulu’nda eksik olan birçok şey ve alt yapısının bozuk olmasından dolayı yaşanan sıkıntılar okul müdür muavini Mehmet Güneyli’yi isyan ettirdi.2021 yılının Eylül ayında hizmete açılan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun bahçesinin düzeltilmemesi nedeniyle her sağanakta göle dönüşmesi, öğrencilerin servis bekleyecek binalarının olmayışı ve elektrik kablolarının geçtiği tavanın sürekli su damlatması okul müdür muavini ve KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli’yi isyan noktasına getirdi.Güneyli konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımıyla şunları aktardı:“Burası Osman Nejat Konuk ortaokuluBu ülkede Başbakanlık yapmış birisinin adına yapılmış yeni bir okul...Okulun hali ortada...Dışarısı göl, aylardır bina su çeker, yakında yıkılır büyük ihtimalle....Yağmurlu ve buz gibi havada çocuklar açık yerde servis bekliyor...İçeride yağmur yağar, elektrik kablolarının olduğu yerden aylardır su damlayan bir bina.Ne vakit birinin canına bir şey olacak diye beklerken, az önce bomba gibi bir patlama ile elektrik de gitti.Efendim, saray için ayrılan para varmış, o miktar başka bir şey için kullanılamazmış zaten, onun için sesimizi çıkarmayalımmış.Eee ağızını açıp, "benim ülkemde okullar yarım yamalak, yollar bozuk, Hastaneler içler acısı" deyip, bu parayı ve sarayı istemem, esas öncelik bunları yapmaktır diyecek bir yönetici olmaması, bizim suçumuz mu peki?””