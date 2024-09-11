Osman Çetintaş 4. Plaj Voleybolu Anı Turnuvası, Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda düzenlendi!

Turkcell’in dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda, Şampiyon Melekler Takımı Antrenörü Osman Çetintaş anısına düzenlenen 4. Plaj Voleybolu Turnuvası, Bedi’s Beach’te gerçekleşti. Yüzlerce sporcu ve seyircinin katıldığı Gazimağusa’da gerçekleşen bu anlamlı organizasyon, çekişmeli, nefes kesen maçlara ve unutulmaz anlara sahne oldu. Turnuvaya gelenlere Paycell Kıbrıs üzerinden yapılan alışveriş ödemelerinde çok özel indirim imkanı da sağlandı.

Şampiyonlar belli oldu

Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda düzenlenen turnuvada kadınlar kategorisinde şampiyonluğu “Rahatta Kal” takımı kazanırken, erkeklerde ise “Koopbank Hepii Team” birinci oldu.

Kadınlar Kategorisi’nde Ödül Alanlar:

1. Rahatta Kal

2. Bir Takım

3. Cıstak

Erkekler Kategorisi’nde Ödül Alanlar:

1. Koopbank Hepii Team

2. Fırat’ın Melekleri

3. Aras Cars

Kadın Şampiyonlara ödülleri, Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş tarafından takdim edilirken, Erkek Şampiyonlara ödülleri Osman Çetintaş’ın babası Nafi Çetintaş ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal Satış Müdürü Gürhan Uncuoğlu tarafından verildi. Dereceye giren ikinci olan takımların ödülleri KKTC Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Ali Baba, üçüncü takımların ödülleri ise Bedi's Beach Bar İşletmecisi Doğuş Mullacuma tarafından verildi.

En değerli oyuncular ve özel ödüller

Turnuvanın en değerli kadın oyuncusu “Nehir Çatankaya”, en değerli erkek oyuncusu ise “İsmail Kovancı” seçildi. Ayrıca, turnuvanın en iyi seyircisi ödülüne Erinç Taşcıoğlu layık görüldü.

“Bu tür anlamlı organizasyonlara, spora ve sporcuya desteğimiz sürüyor”

Turnuva şampiyonlarına verilen ödüllerin ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell adına Kurumsal Satış Müdürü Gürhan Uncuoğlu’na da teşekkür plaketi takdim edildi. Bu anlamlı plaketi Osman Çetintaş’ın babası Nafi Çetintaş verdi. Uncuoğlu, yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu tür anlamlı organizasyonlara destek vermekten gurur duyduklarını belirtti. Ayrıca, turnuvanın yüksek katılımı ve coşkusu ile spora yapılan katkıların ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Uncuoğlu, “Bu tür anlamlı organizasyonlara, spora ve sporculara desteğimiz Paycell Kıbrıs ile de sürüyor. Bu destekler hem

topluma ve sporun gelişimine büyük fayda sağlıyor. Gazimağusa’da gerçekleşen bu özel turnuvaya sponsorluğumuzda Şampiyon Melekler Takımı’nın antrenörü Osman Çetintaş adına düzenlenmiş olmasının önemi büyük, takım ve tüm ailelerin bizlerde ayrı bir yeri vardır. Bir diğer önemi de turnuvanın, dijital ödeme sistemi Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen ilk etkinliğimiz olmasıdır. Paycell, fiziksel bir cüzdan taşımadan telefonunuzdan QR kod ile dijital ödeme yapmanıza kolaylık sağlayan bir uygulama. Plajda gerçekleşen bu turnuvada katılımcılar Paycell ile yaptıkları alışverişlerde dijital ödeme kolaylığını yaşadılar. Dijitalliğin ön planda olduğu günümüzde teknolojinin desteğini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Gelenekselleşen bu turnuvanın ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor”

Organizatör Süleyman Rebge, Osman Çetintaş’ın anısına düzenlenen ve gelenekselleşen bu turnuvanın hem sporcular hem de seyirciler için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Rebge, bu özel organizasyonu gelecek yıllarda da düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladı.