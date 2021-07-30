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Ortalık savaş alanına döndü

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Aydınköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı ve Çakıstes Restoran’ın bahçesine daldı. Elektrik direğini ve ağacı yerinden söken sürücü, kazayı yaralarla atlattı

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Ortalık savaş alanına döndü
 
 
Murat ASLAN
Aydınköy’de anayolda önceki gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Güzelyurt’ta sakin 23 yaşındaki Balkız Pınar saat 23.00 sıralarında KV 565 plakalı araçla Lefke-Güzelyurt anayolunda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıp, önce elektrik direğine, daha sonra da 61 yaşındaki Yılmaz Siham’a’e ait Çakıstes Restoran’ın bahçesine girdi.


Kaza sonucu KV 565 plakalı araç sürücüsü Balkız Pınar hafif yaralanarak ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil serviste müşahede altına alındı. 
Restoranın bahçesinde bulunan ahşap merdiven ve ahşap levhalara 2 bin TL tahmini hasar olurken, bir zeytin ağacıyla bir dut ağacı kırıldı. Elektrik Kurumu’na ait bir adet elektrik direği ise kırılarak hasar gördü.
Polis, kaza sonucu KV 565 plakalı araçta 35 bin TL’lik hasar meydana geldiğini belirtti.
 
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