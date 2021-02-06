Ortaköy’de cinayet

Lefkoşa’da Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir binada 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi başına vurularak öldürüldü. Olayla ilgili iki kadın tutuklandı

Aksraydan geldi ve kepçe operatörüydüLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi karşısında bulunan bir apartmanda 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi ölü olarak bulundu.Mengi’nin başına vurularak öldürüldüğü tespit edildi.Dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait dairede 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi ölü olarak bulundu.Yapılan ileri soruşturmada Mengi’nin başına sert bir cisim ile vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.Mengi, nişanlısı ve nişanlısının annesiyle birlikte yaşıyordu. Olayın ardından nişanlısı ve nişanlısının annesi göz altına alındı.Ülkeye Aksaray’dan gelen Mengi, kepçe operatör olarak görev yapıyordu.