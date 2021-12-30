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Ortaköy Lemar ışıkları- Lefkoşa Devlet Hastanesi yolu ulaşıma kapandı

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Ortaköy Lemar ışıkları- Lefkoşa Devlet Hastanesi yolu ulaşıma kapandı
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 Lefkoşa’da şiddetli yağış dolayısıyla, Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde su taşkını oluştuğundan Ortaköy Lemar ışıklarından Lefkoşa Devlet Hastanesi yönünde yol trafik akışına kapandı
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, ulaşımın Ortaköy, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi (Lemar Yolu) üzerinden sağlandığı belirtilerek, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.
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