Ortaköy Lemar ışıkları- Lefkoşa Devlet Hastanesi yolu ulaşıma kapandı

Lefkoşa’da şiddetli yağış dolayısıyla, Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde su taşkını oluştuğundan Ortaköy Lemar ışıklarından Lefkoşa Devlet Hastanesi yönünde yol trafik akışına kapandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, ulaşımın Ortaköy, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi (Lemar Yolu) üzerinden sağlandığı belirtilerek, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.