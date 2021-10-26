“Ortada bir rant var”

KTAMS, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yasadışı şekilde onaylandığı gerekçesiyle” Şehir Planlama Dairesi’nde greve gitti. KTAMS Başkanı Bengihan, bu kararın UBP kurultayına yönelik olarak birilerine rant dağıtmak amacıyla yapıldığını söyledi





Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı‘nın onaylanma sürecinin gayrı yasal olması gerekçesiyle yaptığı açıklamada, işin içinde ‘rant’ olduğuna işaret etti.

KTAMS, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin, “Birleşik Kurul tarafından yasadışı bir şekilde onaylandığı gerekçesiyle” Şehir Planlama Dairesi’nde 1 saatlik protesto grevi uyguladı ve daire önünde basın açıklaması yaptı.

Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın süreç olarak yasadışı bir şekilde hazırlandığını savunarak resmi gazetede yayımlanmadan tepki koyarak, iptal edilmesi amacıyla eylem yaptıklarını belirtti.

Bengihan, kamu görevinin kamu hizmetinde görevli kişiler tarafından yürütülmesi gerektiğini, bunun yasalarda amir hüküm olduğunu hatırlattı.

Bengihan, “Şehir Planlama Dairesi’nin şehir plancıları çalışmadan, İmar Planı bir Sivil Toplum Örgütü’nün istihdam ettiği ve kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından yürütülüyor” dedi.

Bunun tamamen yasaya aykırı olduğunu belirten Bengihan, polisin işinin özel güvenlik tarafından yapılması nasıl mümkün değilse, kamu görevlisinin görevinin de kamu dışından biri tarafından yapılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Bengihan, Cumhuriyet Meclisi toplanamazken Belediyelerin toplanarak imar planı konusunda birleşik kurul kararı ürettiğini kaydetti ve bunun “UBP kurultayına yönelik olarak birilerine rant dağıtmak amacıyla” yapıldığını iddia etti.

Bengihan, “Cumhurbaşkanı memleket yangın yeriyken, Hatay’da zeytinyağı festivalinde geziyor. Vatandaş hizmet beklerken bir ülkenin Cumhurbaşkanı Evliya Çelebi gibi dolaşıyor. Bu ülkede Meclis toplanamazken, belediyelerdeki meclis üyeleri toplanıp oy birliğiyle böylesi bir kararı alabiliyor. Bu karar hukuk dışı ve yasalara aykırıdır” ifadelerini kullandı.

İyi İdare Yasası‘nın çiğnendiğini, yasanın bölge halkının görüşü alınarak idari işlemin devamını öngördüğünü ancak buradaki ‘katılım ilkesi’ne uyulmadığını söyleyen Bengihan, 2019 yılında da UBP-HP hükümetinin kriz yaşadığı bu imar planının, işin uzmanı olmayan kişiler tarafından hazırlanıp belediyeler gönderildiğini kaydetti.

Bengihan, “Şehir Plancıları, Mimar ve Mühendis Odaları bu plana hayır diyor. 47-88 sayılı Şehir Planlama Kuruluş Görev ve Çalışma Yasası yetkiyi şehir plancılarına verirken, çalışanlar devre dışı bırakıldı. Nasıl bir rant dönüyor ki, İçişleri Bakanlığı‘na bağlı olan bu Daire bu hükümet döneminde Turizm Bakanlığı‘na veriliyor” dedi.

Daire’nin İçişleri Bakanlığı’na bağlıyken, Azınlık Hükümeti döneminde Turizm Bakanlığı’na bağlanmasının, ortada bir rant olduğunu gösterdiğini söyleyen Bengihan şunları kaydetti;

“Burada idari işlemde ihmali olanlarla da, planın durdurulması konusunda da bu idari hukuksuzluğa sebep olanlarla da hukuksal mücadele vereceğimizin bilinmesini isterim. Anayasa’yı ayaklar altına alıyorlar, onlar için tek önemli şey Kurultay. Ama biz buna müsade etmeyeceğiz. Beytambal kalsın kurultayınız, kasetleriniz, skandallarınız, yerin dibine batsın”

