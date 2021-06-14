Orta Mesarya'da bazı köylerde yarın elektrik kesintisi olacak

Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Öte yandan Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler ve civarında kalan bölgeye yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 12:00- 14:00 saatleri arasında olacak.