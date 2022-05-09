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Örnek davranış

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Op. Dr. Hüseyin Ziyaettin, sosyal sorumluluk örneği göstererek, Bilge Fetüs isimli kitabının satışından elde edeceği geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı

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Örnek davranış

 
 
Kıbrıs’ın yetiştirdiği önemli değerlerden Op. Dr. Hüseyin Ziyaettin’in kaleme aldığı “Bilge Fetüs” isimli kitabın tanıtımı ve imza günü 6 Mayıs Cuma günü, Zephyr Cafe’de gerçekleşti.
Daha önce birçok hayır kurumu için de sosyal sorumluluk projelerine imza atan Op. Dr. Hüseyin Ziyaettin, Zephyr Cafe’de Bilge Fetüs isimli kitabının tanıtımı ve imza gününü gerçekleştirerek, satışı yapılan kitapların gelirini kanser sürecindeki çocuklar için bağışladı.



Birçok kitapseverin katıldığı etkinlikte Kemal Saraçoğlu Vakfı yönetimi ve personeli, hem katılan kişilere hem de değerli kişi Op. Dr. Hüseyin Ziyaettin’e bu anlamlı bağış için teşekkürlerini dile getirdi.

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