Ormanlara giriş yasaklandı

Yangın olasılığının çok yüksek olması nedeniyle orman yollarına ve ormanlık alanlara dünden itibaren 4 Ağustos Çarşamba gününe kadar girişler yasaklandı





Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, orman yollarına ve ormanlık alanlara dünden itibaren 4 Ağustos Çarşamba gününe kadar girişlerin yasaklandığını duyurdu. Karzaoğlu, orman alanları ve her türlü ateşli piknik alanları dâhil olmak üzere ateş yakmanın yasaklandığını da bildirdi.

Karzaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminlerine göre bölgenin alçak basınç, nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesi ile yangın olasılığının çok yüksek durumda olması ve sıcak havanın etkisinde kalması, rüzgârın hızını artırıp yer yer bölgesel olarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirtti.

Türkiye’deki yangınlardan dolayı rüzgârın etkisi ile ülkeye ulaşan dumanların, ne kadar ciddi bir durumda olunduğunu gösterdiğine işaret eden Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini aldığını ve teyakkuz durumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye’de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde çıkan ve Güney Kıbrıs’ta da 3 ayrı yerde yaşanan orman yangınlarının, geniş alanlara yayıldığına ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığına vurgu yapan Karzaoğlu, ülkede de birtakım önlemler almanın zaruri hale geldiğini ifade etti.

Karzaoğlu, alınan önlemleri şöyle açıkladı:

“1. İkinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 29/07/2021 saat 15:00-04/08/2021saat 24:00 Çarşamba tarihine kadar Fasıl 60 Orman Yasası’na göre dairemizin görev ve yetkilerine dayanarak girı̇şler yasaklanmıştır. Bu konuda tüm yurttaşların, gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.

2. Orman alanları ve her türlü ateşli piknik alanları dahil olmak üzere, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.”

Cemil Karzaoğlu, vatandaşların görecekleri en küçük dumanı dahi Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 199 itfaiye hatlarına bildirmelerinin erken müdahale için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

“Tamamen geçici olan bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uyacağına yönelik inancımız tamdır” diyen Karzaoğlu, “Günümüzde bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde olarak, tüm canlılara nefes sağlayan doğamıza hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.