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“Ormanlar kaderine terk edildi”

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KEMA, ülkede ormanların kaderine terk edildiğini vurguladı ve ağaçlandırmalara hız verilmesi çağrısı yaptı

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“Ormanlar kaderine terk edildi”
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Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), ülkede, ormanların kaderine terk edilmiş bir şekilde olduğunu savunarak, “Ağaçlandırmalara hız verilmeli ve orman alanları artırılmalıdır” dedi.
KEMA’dan yapılan yazılı açıklamada, ormanların sürdürülebilir yönetim ilkeleri doğrultusunda planlanarak yeniden yapılanmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldı.
Ormanların amaçları dışında kullanılmasına izin veren yasal düzenlemelerde değişiklik yapılarak düzeltilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Orman yangınları ile mücadelede ve yangın alanlarının yeniden ağaçlandırılması için her yıl bütçeye yeterli ödenek konmalıdır. Son yıllarda popülasyonu artan çam kese böceği ile mücadele kapsamında havadan mücadele için yeterli bütçe oluşturulmalıdır.
Ormanlarımızın çok yönlü hizmetlerinden sürekli yararlanması, erozyonun önlenmesi, su rejiminin düzenlenmesi; Ormanların sağlık ve estetik işlevlerini yapabilmesi ve ormancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması ancak Doğal gençleştirme ve ağaçlandırmalarla mümkündür. Bunun için bütçeye her yıl yeterli ödenek konmak suretiyle ağaçlandırmalara hız verilmeli ve orman alanları artırılmalıdır.”
 
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