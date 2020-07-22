Orman yangınlarıyla ilgili araştırma komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” bugün toplandı.



UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda, davetlilerin görüşleri dinlendi.

Öztürk’le birlikte Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın katılımıyla yapılan toplantıda, TDP Milletvekili Zeki Çeler de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak; Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı’ndan yetkililer katıldı.