Orman demek çöplük mü demek?

Taşkent ile Güngör yolu arasındaki bölgedeki ormanlık alana sorumsuz kişilerce dökülen çöp ve molozlar nedeniyle o bölgede çöplüğe döndü

Ülkemizde bulunan ormanlık alanları çöplük olarak kullanan vatandaşlar, Taşkent ile Güngör yolu arasındaki bölgedeki ormanlık alanı da çöplüğe döndürdüler.Yüksek tepeler arasında yer alan ormanlık alan, henüz hizmete girmeyen çevre yolunun da geçtiği bölgede bulunurken, yolun hizmete girmesiyle kirliliğin daha da artması endişesi doğayı seven insanları düşündürüyor.Çevre yolundaki çalışmalardan dolayı açılan tali yollar ile ulaşımın kolaylaşması duyarsız insanların da ormana çöp atmasını kolaylaştırdı.