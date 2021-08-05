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Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri yangınlara müdahale ediyor

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Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri yangınlara müdahale ediyor

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek olmak üzere dün Alanya'ya giden Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli çalışmalara başladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Orman Dairesi ekibi, Alanya’daki Gazipaşa bölgesindeki yangına TC Orman Genel Müdürlüğü’nün kılavuzluğunda müdahale ediyor.

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından dün 3 araç ve 10 personel gönderilmişti.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ DE GÖREVE BAŞLADI

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Anavatan Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve komuta aracından oluşan arama-kurtarma ekibiyle dün akşam saatlerinde Alanya’ya ulaştığı bildirildi. Ekibin, Manavgat’taki yangınlara müdahale ettiği duyuruldu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde arama-kurtarma ekibinin KKTC Orman Dairesi ekibiyle birlikte yangınlara müdahale ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, ekibin öncelikle Alanya Gazipaşa bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunup görevlerini tamamladıktan sonra Manavgat bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için yangın bölgesine hareket ettikleri belirtildi.

Ekibin şu anda, Manavgat Kızıldağ bölgesindeki yangın söndürme faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

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