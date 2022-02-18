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Orman Dairesi, çam kese böceğine karşı mücadele başlattı

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Orman Dairesi, çam kese böceğine karşı mücadele başlattı

Orman Dairesi Müdürlüğü, çam kese böceğine karşı entegre mücadele yöntemlerinden olan biyolojik ve mekanik mücadele başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, zirai alanlarda yapılan kimyasal ilaçlamalar ve tabiattaki faydalı böceklerin azalmasıyla bozulan biyolojik dengenin zararlı böceklerin çoğalmasına neden olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bunun sonucunda, orman sahalarımızda sıkça görülen ve içinde bulunduğumuz aylarda keselerin belirginleşmesi ile dikkat çeken çam kese böceği Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan ülkelerin yaygın bir zararlısıdır. “

Ekim ayından itibaren yumurtadan çıkan tırtılların, nisan ayında toprağa inene kadar çam ağaçlarının ibrelerini yemek suretiyle beslendiği belirtilen açıklamada, çam kese böceğinin, kesinlikle ağacın ölümüne neden olmadığı, mart- nisan aylarında kurumuş gibi görünen ağaçların, mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Çevre, insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve tabiatın dengesini bozması nedeniyle  bu zararlıya karşı ormanlarımızda Daire’miz tarafından kimyasal mücadele yapılmamaktadır.

Bunun yanında diğer bir biyolojik mücadele yöntemi olan zararlının parazitlerinin çoğalmasına yardımcı olan adacık yöntemi yapılmaktadır. Ayrıca suni kuş yuvaları asılarak, tırtılla beslenen kuşların çoğaltılması hedeflenmektedir.” denildi.

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