Oral Güvenlik'te hırsızlık! Güvenlik personeli soydu...

Lefkoşa’daki Oral Güvenlik şirketinde çalışan 40 yaşındaki Murat Şan, iş arkadaşına ait ofis masasının çekmecesinde bulunan toplam 3550 TL nakit parayı çaldı



Lefkoşa’da faaliyet gösteren Oral Güvenlik şirketinde çalışan 40 yaşındaki Murat Şan, 11 Temmuz tarihinde, saat 18.30 sıralarında, iş arkadaşına ait ofis masasının çekmecesinde bulunan toplam 3550 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Tutuklanan Murat Şan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının 11 Temmuz 2024 tarihinde Saat 18.36'da Lefkoşa'da Kızılbaş bölgesinde bulunan Oral Güvenlik şirketinde bulunduğu bir sırada, ayni iş yerinde çalışan iş arkadaşı R.D tarafından iş yerinde bulunan ofis masasının çekmecesine bıraktığı 3550 TL nakit parayı alarak sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının olayın bilgilerine 13 Temmuz 2024 tarihinde gelmesi üzerine zanlı Murat Şah’ın iş yerinde tespit edilerek polise davet edildiğini, ardından aynı gün sözlü beyanında işlediği suçu itiraf ederek kabul eden zanlının, mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğu ve zanlının kalmakta olduğu lojmanda da meydana gelen hırsızlık olayları olduğundan gerekli araştırılmanın yapıla bilmesi için zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

