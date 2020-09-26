Optimar’a göre ikinci turda Tatar kazanıyor

Optimar’ın anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor ve Ersin Tatar yüzde 55,8 oyla yarışı kazanıyor. Akıncı’nın oyu ise yüzde 44,2’de kalıyor

Optimar’ın anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Ersin Tatar yüzde 55,8 ve Mustafa Akıncı yüzde 44,2 oy alıyor...Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yaklaşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Optimar Araştırma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını değerlendirdi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen 1200 kişi ile yüz yüze 12-20 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre ilk turda Ersin Tatar’ın%4,4’lük bir fark ile Mustafa Akıncı’nın önüne geçtiği görülüyor. Ancak ikinci turda Mustafa Akıncı için mutlak bir mağlubiyet gözüküyor gibi. Zira ikinci tur için fark daha da büyüyor. Kararsızlar dağıtılmadan Ersin Tatar %44,9 iken Mustafa Akıncı'nın oy potansiyeli %35,5 olarak tespit edilmiş.Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Ersin Tatar %55,8 ve Mustafa Akıncı %44,2 oy alıyor gözüküyor. Kaldı ki bir önceki seçimde Akıncı’ya oy verenlerin bu kez ilk turda ancak % 63’ü oy veriyor.Bir önceki seçimde Mustafa Akıncı’ya oy verenlerin seçim ikinci tura kaldığında %30’u Akıncı’ya vermiyor. %14,7’si Ersin Tatar’a oy vereceğini ifade ederken %15,2’si oy kullanmayacağını söylüyor.Düşük bir ihtimal olarak gözükse de Tufan Erhürman ve Mustafa Akıncı ikinci tura kalmış olsa sonuç yine Akıncı aleyhine gelişiyor. Tufan Erhürman'ın oyu %55,5 olurken Akıncı'nın oyu %44,5 oluyor.