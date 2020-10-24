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Onurlu mücadeleniz yol göstericimiz olacak

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Tatar, liderimiz Dr. Küçük’ün huzuruna çıktı: “Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadeleniz, geleceğimize yön verirken atacağımız adımlarda da daima yol göstericimiz olacak”

Onurlu mücadeleniz yol göstericimiz olacak
 
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün  Anıt Kabrine çelenk sundu. 
Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tamamlandı. 
Cumhurbaşkanı Tatar Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı: 
"Aziz Liderimiz Dr. Fazıl Küçük,
Varoluş mücadelesi için inançla başlattığınız mücadele sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugün sahip olduğu özgür, egemen, demokratik şartlarda bir yaşama kavuşmuştur... Halkımız, demokratik tercihi sonucunda, bana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi etmiştir... Bu meşakkatli ama onurlu görevi devralırken, Sizin geçmişte başlattığınız ve Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadeleniz, geleceğimize yön verirken atacağımız adımlarda da daima yol göstericimiz olacaktır. Bizlere düşen en asli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran  sizin  Kıbrıs Türkleri için verdiği mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamak, bizlere miras kalan devletimizi yüceltip güçlendirmektir. Kıbrıs Türklerinin karanlık günlerinde toplumuna büyük fedakarlıklarla öncülük eden, yol gösteren, umut ışığı olan, özgürlük mücadelesi liderimiz olarak sizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.
Ruhunuz şad olsun."
 
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